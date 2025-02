Influenciador diz que teve casa atacada após criticar fãs nas redes sociais

Um influenciador digital de Santana, zona norte de São Paulo, está enfrentando ataques em sua residência após fazer declarações polêmicas online. As câmeras de segurança flagraram tentativas de incêndio, com homens jogando fogo na lona de sua garagem. Alexandre, o alvo dos ataques, comenta que não possui fã-clube, mas sim um "rater-clube", e que recebe várias ameaças anônimas, inclusive de "bomba de prego". Ele relata ter se mudado seis vezes devido a trotes e acredita que as mesmas pessoas estejam por trás dos ataques. A polícia investiga o caso como perseguição e ameaça, e a Secretaria de Segurança Pública já orientou sobre a representação criminal. Alexandre teme por sua vida, descrevendo escalas de ameaça que começaram com pequenas bombas e poderiam aumentar.