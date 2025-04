Influenciador é preso após fazer manobras perigosas com caminhonete para viralizar nas redes

Um influenciador identificado como William foi preso em Toledo (PR) após realizar manobras perigosas com sua caminhonete. A Polícia Militar recebeu várias denúncias sobre as ações do suspeito e se dirigiu ao local indicado.



Os policiais ouviram os barulhos das derrapagens e encontraram o influenciador acompanhado de dois passageiros. Ele gravou os vídeos para gerar engajamento nas redes sociais. O veículo estava com documentos atrasados e foi recolhido.



