Influenciador famoso por divulgar jogo do tigrinho é alvo de operação em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação que cumpriu 27 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com organizações criminosas e tráfico de drogas. Entre os investigados está o influenciador Bruno Santos, conhecido como Buzeira, famoso por rifas de carros de luxo e jogos de azar. Ele prestou depoimento e negou envolvimento nos crimes. Imagens mostram policiais em frente a sua casa em um condomínio de Mogi das Cruzes. O influenciador, que ostenta luxo nas redes sociais, é também acusado de ser dono de uma adega na Zona Leste que gera reclamações. Ele afirma que não é o proprietário. Além disso, é amigo de famosos e presenteou Neymar com um acessório de diamantes avaliado em dois milhões de reais. A investigação continua para verificar essas alegações.



