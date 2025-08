Influenciador Gato Preto é preso durante gravação de story em São Paulo

O influenciador Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, foi preso em São Paulo enquanto gravava um story nas redes sociais. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto e foi surpreendido por um policial que deu voz de prisão no momento da gravação. Após a detenção, ele foi conduzido à delegacia e não se manifestou mais nas redes sociais. O motivo do mandado ainda não foi revelado. Anteriormente, ele já havia sido preso após uma denúncia de agressão por Bia Miranda, embora tenha sido liberado pouco tempo depois.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!