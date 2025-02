Influenciador morre após receber anestesia para fazer tatuagem

O empresário e influenciador digital Ricardo Godoi, de 45 anos, morreu após realizar um procedimento cirúrgico para fazer uma tatuagem em Balneário Camboriú (SC) . Ele informou aos familiares que faria o procedimento sob anestesia geral. Apesar do alerta dos parentes, ele prosseguiu com a cirurgia. Após sua morte, os parentes foram informados pelos funcionários do estúdio que Ricado sofreu uma parada cardiorrespiratória. Suspeitando de irregularidades, a família solicitou a exumação do corpo. O pedido foi aceito para exame cadavérico que determinará a causa da morte.