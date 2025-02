Influenciador que faz vídeos sobre carros de luxo sofre acidente e perde os dois pés

O influenciador digital Matheus Dressler, de 33 anos,teve que amputar os dois pés após sofrer um acidente em Ribeirão Preto (SP). Ele estava dirigindo uma BMW, um carro de luxo, quando o veículo se envolveu no incidente. Matheus permanece internado e passa por procedimentos médicos para evitar complicações. A família divulgou um comunicado sobre seu estado de saúde e pediu apoio aos seguidores durante a recuperação. As causas do acidente estão sendo investigadas pela perícia.