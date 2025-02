Influenciadora morre ao cair de varanda de hotel em Nova Iguaçu (RJ)

A influenciadora Anna Poly morreu após cair da varanda de um hotel em Nova Iguaçu (RJ). A Polícia Civil investiga o caso e vai colher depoimentos e analisar imagens do celular da vítima. Ana estava no local para gravações, e ainda não se sabe se foi acidente ou crime. O Instituto Médico Legal não divulgou a causa da morte, e o perfil de Ana no Instagram foi desativado. A polícia considera várias linhas de investigação.