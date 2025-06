Influenciadora turca morre com apenas 22 quilos após luta contra anorexia nervosa

Famosa na Turquia após participar de um reality show, a influenciadora Nihal Candan morreu aos 30 anos com apenas apenas 22 quilos após uma luta contra a anorexia nervosa. Ela perdeu 40 quilos nos últimos meses e estava internada para tratamento quando sofreu uma parada cardíaca. Com. Uma entidade turca destacou a influência da pressão estética na morte da influenciadora e prometeu suporte à família, além de investigar mais a fundo as circunstâncias do caso.



