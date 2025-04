Influenciadores podem ser responsabilizados por morte de menina de 8 anos que inalou desodorante

A morte de Sara Raissa Pereira, uma menina de 8 anos, está sob investigação após ela participar de um desafio de inalação de desodorante em redes sociais. Influenciadores que criaram e compartilharam o desafio podem ser responsabilizados por homicídio. Encontrada desacordada pelo avô, Sara foi levada ao hospital, onde teve morte cerebral confirmada. A polícia aguarda resultados do IML (instituto Médico Legal) e perícia no celular para apontar os responsáveis. A rede social envolvida removeu o conteúdo e investiga o caso, ressaltando que crianças menores de 13 anos não devem usar a plataforma. Parentes pedem justiça e responsabilização dos envolvidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!