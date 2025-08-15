Instituição transforma vidas de amputados com reabilitação gratuita

A cada hora, três brasileiros perdem um membro inferior, segundo o Ministério da Saúde. Em São Paulo , a Apraespi ajuda a mudar essa realidade, oferecendo tratamentos gratuitos a mais de duas mil pessoas diariamente. A instituição fornece próteses e órteses, enfrentando desafios financeiros para manter seus serviços. Além disso, a Apraespi atende pessoas com outras deficiências, como Carlos, que recuperou parte da audição após anos de trabalho em ambientes barulhentos. A dedicação dos profissionais transforma a associação em um lugar de esperança e recomeço para muitos.



