Integrante de quadrilha esconde fuzil em sofá ao ver a chegada da polícia

Uma operação da políciasultou na apreensão de um fuzil com numeração raspada, encontrado sob um sofá, e diversas outras armas incluíndo pistolas, revólveres e espingardas. As armas eram comercializadas por grupos em aplicativos de mensagens. Sete pessoas foram presas, embora o administrador do grupo criminoso ainda esteja foragido. Investigações revelaram o uso de rifas para vender antigos armamentos a criminosos com menos recursos financeiros.