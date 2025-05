Intérprete de palhaço é morto pelo próprio filho e tem corpo jogado em rio no Paraná

Intérprete do palhaço Chumbrega, Cícero de Souza Guedes foi morto em São Mateus do Sul pelo próprio filho, Gustavo, após uma discussão sobre a intenção do jovem de se envolver com o crime organizado. O corpo foi esquartejado e deixado perto de um rio. Gustavo confessou o ato com frieza durante a audiência de custódia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!