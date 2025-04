Investigadores identificam quadrilha que matou policial penal em São Paulo

A polícia de São Paulo identificou cinco suspeitos na investigação da morte do policial penal Ednaldo Ricardo da Silva. No assalto ocorrido em 22 de março, Ednaldo foi abordado por homens armados que exigiram sua moto e pertences. Os suspeitos, parte de uma quadrilha especializada em roubos na Grande São Paulo, são investigados por pelo menos oito crimes semelhantes. As autoridades já apreenderam uma das motos usadas nos crimes e continuam a busca pelos foragidos, que são considerados perigosos, segundo os policiais.



