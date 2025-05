Irmãos são presos no Rio acusados de ocultar cadáver do pai para continuar recebendo aposentadoria

Dois irmãos foram presos no Rio de Janeiro acusados de ocultar o cadáver do pai por ao menos seis meses para continuar recebendo a aposentadoria dele. O corpo do italiano O corpo do italiano Dario Antônio Rafaele D’Otavio, de 88 anos, foi encontrado em estado avançado de decomposição em casa na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, na quarta-feira (21).



A polícia vai investigar se Marcelo Marchese D’Ottavio e Tania Marchese D’Ottavio tem algum envolvimento na morte doo idoso.



