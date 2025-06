Italiano é preso por manter mulher em cativeiro em São Paulo

André da Silva, um italiano com histórico criminal, foi preso em São Paulo sob suspeita de manter uma mulher em cativeiro por três meses em Campo Belo. A polícia foi acionada após uma amiga da vítima relatar o caso. No local, os policiais enfrentaram resistência de André e de um pitbull. A vítima relatou que foi dopada, agredida e estuprada enquanto estava inconsciente. Ele responde por cárcere privado, estupro de vulnerável, tráfico, e pode enfrentar acusação de maus-tratos a animais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!