Jogadora do Corinthians provoca acidente em SP, atropela mulher e tenta fugir

A jogadora do Corinthians Jaqueline Ribeiro dos Santoss tentou fugir após bater contra outro carro e atropelar uma enfermeira na zona leste de São Paulo. A vítima sofreu fraturas e precisará se afastar do trabalho por 30 dias. O caso foi registrado como lesão corporal culposa. Jaqueline fez exame para detecção de álcool com resultado negativo e prestou depoimento antes de ser liberada. O Corinthians afirmou que a atleta estava fora do horário de trabalho no momento do incidente.