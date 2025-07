Jovem cai em golpe e recebe notas falsas ao vender videogame

Um jovem anunciou a venda de um videogame por R$ 3.100 e aceitou uma proposta de R$ 2.950. No encontro com o suposto comprador, recebeu o pagamento com notas falsas misturadas a algumas verdadeiras. A fraude só foi descoberta quando ele tentou depositar o dinheiro. "Eu falei que ele estava destruindo um sonho meu de oito anos, de tentativa para abrir o salão", desabafou. O jovem espera que o responsável seja preso para impedir novas vítimas.



