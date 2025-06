Jovem de 20 anos morre durante meia-maratona em Porto Alegre

Um jovem de 20 anos morreu enquanto participava de uma meia-maratona em Porto Alegre. Ele sofreu um mal súbito e uma parada cardiorrespiratória a cerca de 1 km da conclusão da prova. Segundo a organização do evento, o atendimento médico foi prestado rapidamente no local, mas o óbito foi constatado pouco depois. O jovem estava celebrando seu aniversário na ocasião, conforme relataram familiares e conhecidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!