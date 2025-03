Jovem denuncia agressão durante abordagem policial na zona sul de SP

Um jovem de 19 anos relata ter sido agredido por policiais durante uma abordagem no Jardim Colina, zona sul de São Paulo. De acordo com ele, os policiais chegaram alterados, o agrediram fisicamente e tentaram imobilizá-lo. A confusão, que ocorreu em frente à casa de sua mãe, foi registrada por moradores. A mãe do jovem e sua irmã também foram derrubadas durante a confusão. Após o incidente, ele foi levado para uma unidade de saúde próxima. Os policiais alegaram que o jovem resistiu à abordagem e que um dos amigos que estava com ele portava um celular roubado. O aparelho foi devolvido para o dono, que não reconheceu o homem agredido como autor do roubo.



