Jovem denuncia motoboy influenciador por importunação sexual em SP

Uma jovem de 19 anos denunciou Raul Madaleno, motoboy e influenciador digital, por importunação sexual em São Paulo .



Cansada das abordagens, a vítima gravou o incidente, entregando as imagens à polícia. Nas gravações, Raul, de 40 anos, aparece em uma motocicleta abordando a jovem de maneira imprópria.



Já com um histórico de comportamento similar, Raul foi indiciado por perseguição e importunação sexual. A polícia acredita que possa haver mais vítimas e incentiva novas denúncias.



