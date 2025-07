Jovem é agredido por homem após mal-entendido em rua escura

Um adolescente de 16 anos foi agredido em uma rua sem iluminação pública em Mairiporã. Ele usava a lanterna do celular quando um homem dentro de um carro com uma mulher o confundiu com alguém gravando seu momento íntimo e saiu armado atrás dele. O jovem sofreu fraturas e hematomas. A polícia investiga o caso após boletim registrado pela mãe da vítima. Moradores relatam que a falta de luz na área favorece encontros íntimos e situações semelhantes.



