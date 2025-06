Jovem morre afogado após sessão de fotos de formatura no Ceará

O estudante e modelo de Nicolas Camassola, 17 anos, morreu afogado após participar de uma sessão de fotos de formatura em uma praia no Ceará. Após as fotos, ele e seus amigos decidiram dar um mergulho, quando Nicolas se afogou. Os amigos prestaram os primeiros socorros e chamaram o resgate, mas a morte foi confirmada depois. A empresa de formatura e a agência que representava Nicolas lamentaram profundamente a tragédia.



