Jovem morre após sair de clínica e família diz que ele sofreu maus-tratos

Felipe Magalhães da Silva, de 23 anos, morreu após meses internado em uma clínica psiquiátrica em Suzano (SP). A família acusa a instituição de maus-tratos, relatando que ele saiu com hematomas e debilitado.



Após ser hospitalizado, ele não resistiu. O responsável pela clínica negou as agressões, alegando que os hematomas foram causados por outros internos e que Felipe fazia greve de fome.

A polícia investiga o caso como morte suspeita, enquanto amigos e familiares buscam justiça, afirmando não deixar o caso ser esquecido.



