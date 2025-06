Jovem que matou amiga com bolo envenenado em SP já havia tentado intoxicar outra adolescente

Uma adolescente de 17 anos foi envenenada por uma amiga, que enviou um bolo de pote envenenado com arsênio. A vítima, Ana Luisa, passou mal na casa da amiga, que não demonstrou preocupação ou tentou ajudá-la. Após ser levada ao hospital, Ana Luisa não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. A investigação revelou que a autora do crime já havia envenenado outra adolescente anteriormente, também por ciúmes. Ela foi apreendida e enviada à Fundação Casa. O pai da vítima expressou sua surpresa e tristeza perante a frieza da acusada e lamentou a perda da filha.



