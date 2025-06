Jovem que matou o irmão e os pais queria viajar ao Mato Grosso para conhecer namorada virtual

O adolescente de 14 anos que matou os próprios pais e o irmão de 3 anos em Itaperuna (RJ) disse que não se arrepende de ter cometido o crime e afirmou que faria tudo novamente. O jovem teria o plano de sacar o FGTS do pai para viajar para o Mato Grosso e conhecer uma namorada com quem conversava virtualmente.



