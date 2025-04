Jovem sai de São Paulo para fazer prova de concurso e desaparece

Anderson Santos dos Anjos, de 21 anos, desapareceu após sair de São Paulo para fazer um concurso em Campinas. Ele foi visto pela última vez no terminal rodoviário do Tietê, onde seus pertences foram encontrados.



A família, preocupada, registrou um boletim de ocorrência e tenta acessar imagens de câmeras de segurança. O caso está sendo investigado pela delegacia de desaparecidos.



O pai percebeu uma mudança de comportamento em Anderson antes do desaparecimento e foi até Campinas verificar se ele chegou ao local da prova. A mãe do jovem fez um apelo por informações, enquanto a família sofre com ligações de golpistas que tentam se aproveitar da situação. Quem tiver informações pode entrar em contato com a polícia através do número 181.



