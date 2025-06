Jovens foram flagrados ateando fogo em um morador de rua de 54 anos, em Piraquara (PR). O crime teria começado após o homem, embriagado, envolver-se em uma discussão com uma mulher. Ele conseguiu apagar as chamas, e o caso está sendo investigado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!