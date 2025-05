Jovens são apreendidos após invadirem farmácia em São Paulo para roubar canetas emagrecedoras

Dois adolescentes foram apreendidos após tentarem roubar uma farmácia em São Paulo , ameaçando funcionários com armas para levar medicamentos para emagrecimento avaliados em mais de R$ 120 mil. O farmacêutico conseguiu anotar a placa do carro usado na fuga e acionou a polícia. Durante a perseguição, o veículo perdeu o controle e colidiu com um poste na avenida Washington Luiz. Após serem atendidos no pronto-socorro, os jovens confessaram que planejavam vender os produtos online e admitiram ter comprado placas falsas para o carro pela internet.



