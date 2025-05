Jovens se passam por moradores, invadem prédio de alto padrão e assaltam apartamento em São Paulo

Imagens de segurança capturam dois jovens, um menor de idade, entrando em um condomínio de luxo em São Paulo . Eles utilizaram o nome de um morador, conseguiram acesso e furtaram um apartamento, saindo com uma mochila cheia de objetos roubados. A Polícia Civil prendeu cinco integrantes da quadrilha, especializada em roubar condomínios. As joias foram recuperadas, e a Justiça decretou o bloqueio dos bens dos infratores. Um método comum da quadrilha envolve passar-se por moradores e agir em momentos de menor movimentação nos prédios, como feriados. .



