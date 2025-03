Justiça de São Paulo mantém prisão de suspeito no caso da morte da menina Vitória

A Justiça de São Paulo manteve a prisão de Maicol Antônio Sales dos Santos, único suspeito preso até o momento por participação no caso da morte da adolescente Vitória, de 17 anos, em Cajamar (SP). Ele é dono de veículo que perseguiu a adolescente e disse estar em casa no momento do desaparecimento, mas foi desmentido pela própria mulher.



