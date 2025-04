Justiça determina que agressores paguem R$ 55 mil a Henri Castelli

A Justiça determinou que os homens apontados como autores de uma agressão a Henri Castelli paguem indenização de R$ 55 mil ao ator. O caso aconteceu há quatro anos em um restaurante de Alagoas. O valor é inferior aos R$ 412 mil inicialmente pedidos pela vítima.



Henri Castelli ainda sente dores na mandíbula, especialmente com mudanças de clima. O ator pode recorrer da decisão que considerou o empresário Bernardo Malta de Amorim e o corretor Guilherme Ferreira como responsáveis pela agressão.



