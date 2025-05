Justiça endurece regras contra moto por aplicativo após morte de passageira em SP

A passageira Larissa Torres, de 22 anos, morreu em um acidente em São Paulo enquanto usava um serviço de mototáxi por aplicativo, serviço que está proibido na cidade . A Justiça determinou uma multa diária de R$30 mil para empresas que descumprirem a proibição. Larissa estava em uma motocicleta que colidiu com um carro, após um passageiro do veículo abrir a porta inesperadamente. Apesar das empresas afirmarem que suspenderam o serviço, um inquérito policial foi instaurado para investigar tanto o acidente quanto o funcionamento irregular do serviço. O caso acendeu o debate sobre a segurança e regulamentação desse tipo de transporte na cidade.



