Justiça nega pedido de prisão de ex-namorado de Vitória, encontrada morta em Cajamar (SP)

A justiça negou a prisão do ex-namorado da adolescente Vitória, que foi vítima de assassinato brutal em Cajamar, em São Paulo. A polícia está investigando sete suspeitos, incluindo duas pessoas que teriam seguido a jovem e outras possíveis conexões com facções criminosas. Fios de cabelo encontrados em um dos veículos periciados são uma nova pista no caso. A principal linha de investigação sugere que o crime pode ter sido motivado por vingança ou traição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!