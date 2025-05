Ladrão aproveita trânsito parado para roubar aliança de motorista em São Paulo

Um motorista testemunhou e registrou o roubo de alianças na Avenida Jabaquara, na zona sulde São Paulo .



O criminoso aproveitou o trânsito parado para, armado, exigir as joias da motorista e do passageiro. A polícia está investigando o aumento preocupante desse tipo de crime, que cresceu mais de 50% nos primeiros meses do ano. Em ações recentes, a polícia prendeu suspeitos e apreendeu joias no valor de mais de 3 milhões de reais em operações na região central. A vítima do roubo na Avenida Jabaquara registrou um boletim de ocorrência, mas o autor ainda não foi localizado. Além disso, casos violentos, como o ataque a uma médica, que teve a aliança arrancada com os dentes, e o homicídio de José Domingos da Silva chamam a atenção para a gravidade da situação.



