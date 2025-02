Ladrão atira para assustar vítima durante assalto na zona sul de São Paulo

Uma mulher enfrentou momentos de terror ao ser assaltada por um homem disfarçado de entregador na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Armado, o agressor abordou a vítima dentro de um carro estacionado, fazendo ameaças. Câmeras de segurança capturaram a violência do ato e o desespero dos pedestres que, ao se aproximarem, foram alvo dos disparos do criminoso. Um dos homens tentou se esconder atrás de uma árvore na tentativa de escapar dos tiros. O boletim de ocorrência foi registrado no 16º distrito policial da Vila Clementino, e a polícia segue em busca do suspeito.