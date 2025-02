Ladrão é agredido com cadeiradas após tentar assaltar bar no Rio

Um homem tentou assaltar um bar em São Paulo simulando estar armado com um celular sob a camisa. Ao roubar um motociclista, os clientes notaram que ele não estava armado e reagiram com cadeiraradas. O suspeito foi imobilizado até a chegada da Polícia militar e levado à delegacia. Este é o segundo assalto no local em menos de 30 dias, o que preocupa a comunidade local.