Ladrão furta carro e ameaça donos do veículo com pedido de resgate

Um casal teve seu carro furtado em São Paulo e recebeu ligações solicitando um valor para a devolução do veículo. Os criminosos tinham informações detalhadas sobre o automóvel e ameaçaram as vítimas. A polícia identificou características do ladrão por meio de imagens de uma câmera de segurança. O casal não tem informações sobre o destino do carro ou se ele foi desmanchado ou utilizado em outros crimes.