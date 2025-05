Ladrões furtam até totens com câmeras de vigilância em bairro nobre de São Paulo

Dois criminosos usando machado e inchada furtaram totens de segurança equipados com câmeras em frente a um condomínio no bairro do Morumbi, em São Paulo. Apesar de estarem sob vigilância, eles não se intimidaram. Moradores flagraram a ação e informaram o síndico, que enviou as imagens à delegacia. A polícia agora busca os responsáveis e potenciais receptadores do material roubado.



