Ladrões se fingem de moradores, invadem condomínio de SP e assaltam vários apartamentos

Assaltantes se disfarçaram de moradores para invadir um condomínio em Perdizes, na zona oeste de São Paulo .



Eles permaneceram no local por cerca de duas horas, durante as quais furtaram vários apartamentos. Usando roupas formais, bonés e máscaras, dificultaram sua identificação.



A quadrilha saiu com mochilas cheias, passando por uma entrada alternativa após falharem em abrir o portão principal. Para evitar situações semelhantes, os condomínios da região estão investindo em câmeras de reconhecimento facial e treinamentos rigorosos para funcionários, que agora devem confirmar a identidade e autorização dos visitantes antes de permitirem a entrada.



