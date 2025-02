Ladrões usam disfarces para cometer crimes em São Paulo

Criminosos usaram disfarces de operários para tentar roubar um policial militar aposentado que chegava para trabalhar no escritório de uma rede de postos de combustíveis em Jacareí (SP.. O sargento reagiu, disparando contra os assaltantes que fugiram, deixando uma arma para trás. Foram pelo menos 15 disparos, conforme relatos de um vizinho, A polícia suspeita que os ladrões conheciam a rotina do militar. Em outro caso na zona norte de São Paulo, ladrões vestidos como trabalhadores furtaram rapidamente a moto de Igor, que estava estacionada em frente ao prédio da namorada. A polícia ainda busca por pistas dos suspeitos, que não foram identificados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!