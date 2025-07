Laudo enfraquece tese da defesa de motorista que atropelou e matou jovens em São Caetano (SP)

O laudo da perícia sobre o atropelamento das garotas Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa em São Caetano do Sul confirmou que as vítimas não haviam ingerido bebida alcoólica ou drogas. O motorista Brendo dos Santos foi apontado como responsável por dirigir acima da velocidade permitida. A defesa dele tentou responsabilizar as vítimas sem sucesso. O advogado Rafael Dias informou que o caso seguirá para júri popular devido à gravidade do crime doloso contra a vida.



