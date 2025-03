Laudo preliminar aponta que jovem Vitória foi abusada por mais de uma pessoa

Laudo preliminar diz que a jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, foi abusada por mais de uma pessoa e torturada por 48 horas. Documento foi obtido em primeira mão pelo advogado Roberto Guastelli, comentarista de segurança pública da RECORD.

O laudo ainda atesta que havia entorpecentes no corpo da jovem, o que indica que ela pode ter sido forçada a ingerir substâncias ilícitas no período em que foi mantida em cativeiro.



Vitória desapareceu na noite de 26 de fevereiro quando voltava para a casa em Cajamar (SP), e o corpo dela foi encontrado uma semana depois, em 5 de março, em uma área de mata da mesma cidade.



