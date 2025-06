Laudo toxicológico contradiz depoimento do amigo de empresário morto em Interlagos

A Polícia de São Paulo confirmou que o laudo toxicológico do empresário Adalberto Júnior deu negativo para álcool e drogas. Este resultado contradiz o depoimento do amigo dele, Rafael Aljiste, que afirmou ter consumido cerveja e maconha com o empresário. A Polícia Civil também encontrou escoriações no pescoço da vítima, sugerindo possível homicídio. Adalberto foi encontrado sem calças em uma obra, mas com seus pertences. As investigações continuam para esclarecer o caso.



