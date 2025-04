Locutor leva chifrada de touro durante rodeio no interior de São Paulo

Um locutor de 52 anos foi atingido por uma chifrada de touro enquanto segurava as grades da porteira da arena durante rodeio em Brodowski (SP). O impacto resultou em uma costela fraturada. Ele foi levado ao hospital e está internado. A organização do evento acionou o seguro para garantir suporte ao profissional, que comentou ser a primeira vez que sofre um acidente assim em mais de 30 anos de carreira.



