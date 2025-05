Luana Piovani discute com brasileiros que passeavam com cachorro sem coleira em Portugal

Luana Piovani gerou polêmica ao discutir com brasileiros na praia em Portugal. A atriz se irritou ao ver um cão grande sem coleira e trocou ofensas com os compatriotas. Ela chamou os brasileiros de "otários" e "cafonas". Posteriormente, Luana gravou um vídeo nas redes sociais relatando sua versão do ocorrido "Quatro brasileirinhos otários, ridículos. Gente, cafona, né, gente?".



