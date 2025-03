Mãe acusa funcionário de escola de São Paulo de abusar do filho de 4 anos

Uma mãe procurou a polícia após seu filho de 4 anos relatar ter sido vítima de abuso sexual em uma creche na Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo . O diagnóstico médico inicial confirma sinais de agressão sexual. A mãe afirma não ter recebido apoio adequado da diretoria da escola, que se recusou a liberar imagens das câmeras de segurança sem autorização judicial. Outras mães relataram comportamentos estranhos do mesmo funcionário suspeito. A Secretaria de Segurança Pública informou que o suspeito, acompanhado de um advogado, apresentou-se à delegacia, e exames periciais foram solicitados. A Direção Regional de Educação abriu processo administrativo e acionou suporte psicológico para a criança e família, mas não informou sobre o afastamento do suspeito.



