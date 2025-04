Mãe de aluna usa soco inglês para agredir jovem de 14 anos em frente a escola no interior de SP

Uma adolescente de 14 anos foi atacada por uma mulher de 35 anos e duas jovens com soco inglês e estilete na saída da escola em Ibiuna (SP). O incidente começou após uma troca de olhares,o que levou mãe de uma estudante a intervir violentamente, mesmo sem a filha estar envolvida. A vítima sofreu ferimentos na cabeça e no rosto e está sob acompanhamento psicológico. Uma amiga que tentou ajudar a adolescente também foi agredida. A Polícia Civil investiga o caso e apreendeu o celular de uma suspeita. A família da vítima clama por Justiça e está revoltada com a liberdade da principal agressora.



