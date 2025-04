Mãe de jovem que morreu atropelada em SP diz que ela estava prestes a começar em novo emprego

Mãe de uma das jovens mortas ao serem atropeladas enquanto atravessavam a faixa de pedestres de uma avenida de São Caetano do Sul, Claudilene Helena de Lima diz que a filha única, Isabele, iria começar a trabalhar em um supermercado na próxima segunda-feira (14).



Testemunhas afirmam que o carro envolvido no acidente estava em velocidade acima da permitida para a área e Claudilene diz que os danos no veículo reforçam essa possibilidade. Segundo ela, os advogados do condutor disseram que a família dele vai prestar apoio aos parentes das vítimas.



Além de Isabele Lima, o acidente vitimou Isabela Priel. As duas jovens eram amigas e tinham 18 anos.



