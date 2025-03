Mãe fica revoltada após escola entregar menino de 2 anos para motorista de aplicativo

Uma mãe denuncia que seu filho de dois anos foi entregue erroneamente a um motorista de aplicativo por funcionários de uma escola em Piracaia (SP). A criança teria sido confundido com outro aluno da instituição. A mãe, Andressa, expressou indignação: "Entregaram meu filho para uma pessoa que não conheço". O menino foi devolvido à escola após 30 minutos, sem cadeirinha de segurança no carro . A Secretaria de Educação da cidade está tomando medidas para evitar novos erros.



