Mágico que faz objetos ‘sumirem’ acusa empresa de transportes de desaparecer com sua mudança

Premiado nacionalmente por sua habilidade de fazer obetos desaparecerem, o mágico Everton Machado enfrentou um obstáculo ao se mudar do Mato Grosso do Sul para São Paulo : a perda de seus materiais de trabalho. A transportadora, responsável pela mudança, entregou os objetos a outra pessoa sem solicitar comprovante. "Eu já não tenho mais esperança de recuperar esses materiais", confessa Everton. Entre os itens extraviados estavam produtos fabricados com uma impressora 3D, totalizando mais de R$ 15 mil de prejuízo. O caso foi registrado como furto, mas Everton ainda aguarda as imagens de câmeras do local para obter um desfecho. "Eu queria, de fato, as minhas caixas, as minhas coisas de volta", desabafa.



